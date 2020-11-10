قال رئيس بورصة إنتركونتننتال للعقود الأوروبية الآجلة، إن بورصة إنتركونتننتال وقعت مذكرات تفاهم مع شركات شيفرون وترافيجورا وأوكسيدنتال بتروليوم لاستخدام العقود الآجلة الجديدة لخام مربان لتسعير مبيعات الخام الأميركي لآسيا.

وأضاف ستوارت وليامز رئيس بورصة إنتركونتننتال للعقود الأوروبية الآجلة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول اليوم الثلاثاء "بدأنا نرى اهتماما ليس فقط من مصدري الخام في الشرق الأوسط إلى آسيا، لكننا نرى شركات أخرى مهتمة، لاسيما تلك التي تصدر الخام الخفيف منخفض الكبريت".

وتابع: "توصلنا لاتفاق مع ثلاثة مصدرين أميركيين رئيسيين. يدرسون استخدام خام مربان لتصدير نفط أميركي".

وقالت بورصة إنتركونتننتال في بيان منفصل اليوم، إنها تعتزم إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة وتداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس آذار.

وأضافت في البيان أن العقود الآجلة لخام مربان ستكون عقود تسليم حاضرة مع التسليم في الفجيرة بالإمارات على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) ستستكمل بمجموعة من المشتقات التي تتم تسويتها نقدا.