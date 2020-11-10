قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط ستتجه صوب نطاق يتراوح بين 45 و49 دولارا للبرميل أو حتى 50 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة مع السحب من المخزونات بشكل متواضع خلال الشتاء وتسارع هذا خلال منتصف 2021.

وهبطت أسعار النفط، اليوم، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا، السوق بعد ارتفاع أثناء الليل تقوده أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو ما يعادل نحو 1.4% إلى 39.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لبرنت 44 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 41.96 دولار للبرميل.