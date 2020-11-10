  • مباشر
اللغة

رئيس "فيتول" يتوقع صعود النفط نحو 50 دولاراً للبرميل

فيتول
شعار شركة فيتول
أسعار النفط

رئيس "فيتول" يتوقع صعود النفط نحو 50 دولاراً للبرميل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط ستتجه صوب نطاق يتراوح بين 45 و49 دولارا للبرميل أو حتى 50 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة مع السحب من المخزونات بشكل متواضع خلال الشتاء وتسارع هذا خلال منتصف 2021.

وهبطت أسعار النفط، اليوم، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا، السوق بعد ارتفاع أثناء الليل تقوده أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو ما يعادل نحو 1.4% إلى 39.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لبرنت 44 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 41.96 دولار للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل
غضب في أرمينيا بعد غضب في أرمينيا بعد "السلام".. وباشينيان: لم نملك حلاً آخر

قبل أن تذهب

نساء ساهمت في فوز بايدن
نساء ساهمت في فوز بايدن

اكتشف المزيد