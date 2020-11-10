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بلومبيرغ: مسقط تخطط لنقل أصول نفطية إلى شركة خاصة

سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
سلطنة عمان تسعى لتوفير 3 مليارات دولار
اقتصاد عمان

بلومبيرغ: مسقط تخطط لنقل أصول نفطية إلى شركة خاصة

تسعى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار

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العربية.نت

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صرحت مصادر لبلومبيرغ أن حكومة سلطنة عمان تسعى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار دون تحميلها على الموازنة العامة للدولة، من خلال نقل أصول نفطية إلى شركة تابعة للقطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس نقل حصة قدرها 60% من أصول حقول نفط "المنطقة رقم 6" أو Block 6 من شركة "تنمية نفط عمان" الحكومية إلى شركة جديدة.

يتبعها إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتضم "المنطقة رقم 6"، 75% من احتياطيات سلطنة عمان النفطية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 650 ألف برميل يوميا.

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