صرحت مصادر لبلومبيرغ أن حكومة سلطنة عمان تسعى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار دون تحميلها على الموازنة العامة للدولة، من خلال نقل أصول نفطية إلى شركة تابعة للقطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس نقل حصة قدرها 60% من أصول حقول نفط "المنطقة رقم 6" أو Block 6 من شركة "تنمية نفط عمان" الحكومية إلى شركة جديدة.

يتبعها إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتضم "المنطقة رقم 6"، 75% من احتياطيات سلطنة عمان النفطية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 650 ألف برميل يوميا.