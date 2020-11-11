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برنت يقفز 2.3% فوق 45 دولارا مع انخفاض المخزونات الأميركية

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أسعار النفط

برنت يقفز 2.3% فوق 45 دولارا مع انخفاض المخزونات الأميركية

تواصل الآمال بشأن لقاح فعال لمرض كوفيد-19 تعزيز المعنويات

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طوكيو/سنغافورة - رويترز

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قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث تواصل الآمال بشأن لقاح فعال لمرض كوفيد-19 تعزيز المعنويات فيما كشف تقرير أميركي انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 3.5% إلى 45.12 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط 99 سنتا أو 3.5% إلى 42.83 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بنحو 3% أمس الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 913 ألف برميل.

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وصعدت أسعار خام برنت والخام الأميركي بما يتجاوز 13% هذا الأسبوع منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فعاليته 90%.

لكن على الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار النفط بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باللقاح فإن توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظل إعادة فرض إجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.

وأبطأت إعادة فرض إجراءات العزل العام في أوروبا والولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا وتيرة تعافي الطلب على الوقود وهو ما طغى على تعافي الاقتصادات الآسيوية التي عاد الاستهلاك بها إلى ما يقترب من مستوياته قبل الجائحة.

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