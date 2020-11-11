خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لأسعار النفط في العامين الجاري والمقبل، كما قلصت تقديرات إنتاج الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 2020.

وأوضحت الإدارة الأميركية في تقرير توقعات الطاقة قصيرة الآجل، والصادر، أنها تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الجاري 11.39 مليون برميل يومياً، بانخفاض 0.5% عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.

وفي حين رفعت تقديرات لإنتاج النفط الأميركي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في العام المقبل ليصل إلى 11.1 مليون برميل يومياً.

هبوط قياسي للغاز

إلى ذلك، قالت الوكالة إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبط في 2020 من مستويات قياسية سجلها العام الماضي مع تسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في تراجع النشاط الاقتصادي وأسعار الطاقة.

وتتوقع الإدارة أن إنتاج الغاز الجاف سيهبط إلى 90.99 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 وإلى 87.91 مليار قدم مكعبة يوميا في

2021، من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019.





وسيكون ذلك أول انخفاض سنوي في الإنتاج منذ 2016 والمرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لعامين متتاليين منذ 2005 .



وإذا تحققت تلك التكهنات، فإن الهبوط المتوقع في الإنتاج في 2021 والبالغ 3.1 مليار قدم مكعبة يوميا سيكون أكبر انخفاض على

أساس سنوي منذ 1983 عندما سجل الإنتاج هبوطا قياسيا بلغ 4.7 مليار قدم مكعبة يوميا.

برنت فوق 40 دولاراً

وفيما يتعلق بتقديرات أسعار النفط، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن متوسط سعر خام نايمكس الأميركي سوف يسجل 38.24 دولار للبرميل في العام الحالي، بانخفاض 1.3% عن التقديرات السابقة.

كما تتوقع الإدارة الأميركية تراجع متوسط سعر خام برنت القياسي إلى 40.61 دولار للبرميل في عام 2020، بانخفاض 1.4% عن التوقعات السابقة.

وفي العام المقل، ترى إدارة معلومات الطاقة تراجعاً بنسبة 1.1%، و1% لخامي نايمكس وبرنت، ليسجلا 44.24، و46.54 دولار للبرميل على التوالي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي بنحو 2.2% إلى 41.17 دولار للبرميل.

فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 2.2% عند 43.35 دولار للبرميل.