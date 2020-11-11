قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء إن أوبك+ قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حاليا في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق.

ويوم الإثنين الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك بلس عبر الإجماع.

وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه قد يكون هناك تغيير لأبعد مما يقترحه المحللون.

أشار إلى أنه مع عودة إنتاج ليبيا، وإجراءات العزل العام الجديدة، فإن السوق ما زالت مستقرة.

وذكر أن إجراءات العزل الجديدة بسبب فيروس كورونا لن تؤثر على طلب الوقود بنفس المدى الذي حدث في أبريل.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تصريحات وزير الطاقة السعودي قائلا إن "لدينا القدرة على تعديل اتفاق أوبك+ إذا وافقت جميع الدول".

ومن المقرر أن تخفف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه سيتي توقعه لسعري خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في 2021 خمسة دولارات إلى 54 دولارا و49 دولارا على الترتيب. وتوقع انخفاض الطلب على النفط 8.9 مليون برميل يوميا في 2020 ثم ارتفاعه بأكثر من 7 ملايين برميل يوميا في 2021.