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أدنوك تتفق مع توتال على مضاعفة برنامج التقاط الكربون 6 مرات

أدنوك
أدنوك تتفق مع توتال على مشروعات للحد من انبعاثات الكربون والتقاطه
أدنوك

أدنوك تتفق مع توتال على مضاعفة برنامج التقاط الكربون 6 مرات

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إنها وقعت اليوم الخميس اتفاقا إطاريا استراتيجيا مع توتال لاستكشاف فرص التعاون في البحث والتطوير والشراكة في مجالات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

وأفادت الشركة، في بيان، أنها تخطط لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون 6 مرات وصولا إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.

شركات أدنوك "أدنوك" وتوتال تنتجان أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات

وكانت "أدنوك" قد أعلنت يوم أمس أنها تمكنت مع "توتال" من إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات.

وأضافت أن الغاز غير التقليدي أنتج من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي.

يذكر أن أدنوك قد أوضحت أن الغاز غير التقليدي يجري ضخه من خلال خط أنابيب مخصص ومنشأة مركزية لاستلام الإنتاج الأولي في حوض غاز الذياب.

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