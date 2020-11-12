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وكالة الطاقة: الطلب على النفط قد لا يرتفع بالنصف الأول 2021

حفارات نفطية
حفارات نفطية
النفط

وكالة الطاقة: الطلب على النفط قد لا يرتفع بالنصف الأول 2021

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة من توزيع لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد-19 قبل وقت متأخر من 2021، في وجهة نظر من المرجح أن تثبط مكاسب أسعار النفط
التي حققتها منذ الإعلان عن إحراز تقدم بشأن لقاح للفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "من السابق لأوانه جدا القول كيف ومتى ستسمح اللقاحات باستئناف الحياة الطبيعية. في الوقت الراهن، توقعاتنا لا تتنبأ بتأثير كبير في النصف الأول من 2021.

وتابعت: "التوقعات الضعيفة للطلب وارتفاع إنتاج بعض الدول... يشيران إلى أن العوامل الأساسية الحالية ضعيفة جدا لكي تقدم دعما قويا للأسعار".

وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس لترفع مكاسب الخام منذ بداية الأسبوع الحالي إلى أكثر من 10% بفضل تنامي الآمال بشأن إحجام منتجين كبار على مستوى العالم عن زيادة مزمعة للإمدادات في الوقت الذي تقوض فيه زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4% إلى 41.62 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو نحو 0.2% إلى 43.87 دولار للبرميل.

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