قال مصدر بقطاع النفط الليبي لرويترز اليوم الجمعة، إن إنتاج البلاد النفطي زاد إلى 1.215 مليون برميل يومياً.

وكانت مؤسسة النفط الوطنية الليبية قالت في السابع من نوفمبر، إن الإنتاج بلغ 1.04 مليون برميل يومياً.

وهبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف حيال تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وطلب الوقود بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19، لكن السوق تظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من آمال بشأن لقاح.

ونزل خام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 43.02 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 0.6% أمس الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو ما يعادل 1.6% إلى 40.46 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 0.8% أمس الخميس. وفي الأسبوع، يتجه الخامان القياسيان لارتفاع بنحو 9%.

وفرضت بيانات حكومية أميركية ضغطاً إضافياً على الخام، إذ زادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع انخفاض متوقع 913 ألف برميل.

وقال كويتشي موراكامي المحلل لدى دايتشي كوموديتيز: "يجني المستثمرون الأرباح من موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة، إذ تثبط التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي المعنويات في ظل زيادة حادة لحالات فيروس كورونا وقيود اجتماعية جديدة".

وأضاف "من المتوقع أن تظل أسعار النفط تخضع لضغوط الأسبوع القادم إذا استمر تفشي الجائحة في التسارع في أجزاء عديدة من العالم".

وثبطت الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى عند مستويات قياسية وتشديد القيود لاحتواء الانتشار احتمالات انتهاء الأزمة الصحية العالمية في الأمد القريب.

وزادت الآمال في حل للأزمة في الأفق، مما حفز قفزة لعقود خام غرب تكساس الوسيط وبرنت هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات أن لقاحا تجريبيا لكوفيد-19 تطوره فايزر وبيونتك فعال بنسبة 90%.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت أمس إن من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة من أي توزيع للقاحات كوفيد-19 قبل مضي وقت كثير من 2021.