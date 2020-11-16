  • مباشر
اللغة

آمال تقييد معروض أوبك+ تطغى على القلق ويقفز بالنفط

نفط مناسبة
تدعمت أسعار النفط بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان
أسعار النفط

آمال تقييد معروض أوبك+ تطغى على القلق ويقفز بالنفط

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم الآمال في أن تُبقي أوبك+ على قيود الإنتاج الحالية، مما طغى على بواعث القلق من تراجع الطلب على الوقود جراء تنامي الإصابات بفيروس كورونا وزيادة الإنتاج في ليبيا.

تدعمت الأسعار أيضا بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد أن مصافي التكرير الصينية عالجات المزيد من الخام على أساس يومي في أكتوبر تشرين الأول.

قصص خاصة أوبك بلس "أوبك بلس" قد تمدد اتفاق رفع الإنتاج 6 أشهر إضافية

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 54 سنتا بما يعادل 1.3% لتصل إلى 43.32 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.6% ليسجل 40.76 دولار للبرميل.

وقال الاقتصادي في البنك الصيني "OCBC" هوي لي: "الأرقام الصينية تعطي مبررا أساسيا لاستمرار أسعار النفط عند هذه المستويات".

ارتفع كلا العقدين أكثر من 8% الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 وأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضاً العام القادم لدعم الأسعار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني
لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً

قبل أن تذهب

ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟
ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟

اكتشف المزيد