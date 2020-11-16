  • مباشر
اللغة

امتثال أوبك+ في أكتوبر تراجع إلى 96%

أوبك مناسبة
صورة تعبيرية لمنظمة أوبك ومحاولة ضبط السوق
أوبك بلس

امتثال أوبك+ في أكتوبر تراجع إلى 96%

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر بأوبك+ اليوم الاثنين، إن امتثال أوبك+ في أكتوبر تشرين الأول تراجع إلى 96% من 101% عند حسابه مع الأخذ في الاعتبار تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في الماضي من جانب بعض الدول الأعضاء.

وأضاف المصدر أن المجموعة لا يزال يتعين عليها تنفيذ تخفيضات نفط تعويضية تبلغ 2.35 مليون برميل يوميا مقابل 2.33 مليون قبل شهر.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعات اليوم الاثنين لبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم سوق النفط في 2021، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

كان من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات. وفي ظل نزول الأسعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.

شركات أرامكو "أرامكو" تطرح سندات لتمويل توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار

وقالت مصادر بأوبك+ إن خيار إبقاء تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لثلاثة أو ستة أشهر أخرى يحظي بدعم بين أعضاء أوبك+، وذلك عوضا عن تقليصها إلى 5.7 مليون برميل في يناير كانون الثاني كما هو مقرر حاليا.

وقال مصدر بأوبك "المناقشة في هذا الصدد ممكنة"، مشيرا إلى "ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي".

وتعقد لجنتان لأوبك+ اجتماعين افتراضيين هذا الأسبوع. وبدأ اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش اليوم، وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وهي أرفع مستوى وبوسعها أن توصي يخطوات متعلقة بالسياسة لأوبك+، غدا الثلاثاء.

وأيدت الجزائر التي تتولى الرئاسة الدورية لأوبك تمديد التخفيضات الحالية، وقالت السعودية، أكبر المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا لزم الأمر.

ومن الخيارات الأخرى التي ترى مصادر أنها أقل احتمالا، المضي قدما في زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات.

كما يستعرض اجتماع اليوم الامتثال لتخفيضات الإنتاج، والذي قالت مصادر يوم الجمعة إنه بلغ مستوى قويا عند 101% في أكتوبر تشرين.

وجرى تداول النفط اليوم عند أقل من 44 دولارا للبرميل، إذ يتدعم في في الجلسات الأخيرة من آمال بشأن لقاح كوفيد-19 والآمال في اتخاذ أوبك+ المزيد من التحركات.

ومن المقرر اجتماع أوبك+ بالكامل في 30 نوفمبر تشرين الثاني وأول ديسمبر كانون الأول لتحديد السياسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. أم تختار عروسا لابنها وتحقق ملايين المشاهدات شاهد.. أم تختار عروسا لابنها وتحقق ملايين المشاهدات
كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟ تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟

قبل أن تذهب

ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟
ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟

اكتشف المزيد