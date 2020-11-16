  • مباشر
اللغة

برنت يصعد 3.5% على وقع فعالية لقاح مودرنا

كيف تأثر النفط بانتشار الفيروس وخلافات المنتجين؟
منشأة نفطية
النفط

برنت يصعد 3.5% على وقع فعالية لقاح مودرنا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بعدما قالت شركة مودرنا الأميركية إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 1.48 دولار بما يعادل 3.5% لتصل إلى 44.26 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.5 دولار أو 3.7% ليسجل 41.63 دولار للبرميل.

تدعمت الأسعار أيضا بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد أن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية على الإطلاق من الخام على أساس يومي في أكتوبر تشرين الأول.

نمو اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث أسواق الخليج اقتصاد اليابان نمو اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث

جاء إعلان مودرنا بعدما قالت شركة فايزر الأسبوع الماضي إن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90%، مما بعث آمالا بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة للاقتصاد العالمي.

وارتفع كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت أكثر من 8% الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 وأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضا العام القادم لدعم الأسعار.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا للجنة وزارية غدا الثلاثاء قد يوصي بتغييرات في حصص الإنتاج عندما يلتقي جميع الوزراء في 30 نوفمبر تشرين الثاني والأول من ديسمبر كانون الأول.

وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأساسية لدى إس.إي.بي "لا مجال لإنكار أن سوق النفط بين يدي أوبك+ تماما".

وأضاف "المنظمة هي السبب الوحيد في أن أسعار النفط اليوم ليست 20 دولارا للبرميل. وكذلك فإن اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لا يقل في أهميته البالغة".

لكن التعافي السريع في إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا يمثل تحديا لتخفيضات أوبك+، في حين أدى تراجع الانتقالات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة إلى إحباط آمال في تعافي الطلب على الوقود هذا الشتاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. أم تختار عروسا لابنها وتحقق ملايين المشاهدات شاهد.. أم تختار عروسا لابنها وتحقق ملايين المشاهدات
كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟ تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟

قبل أن تذهب

ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟
ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟

اكتشف المزيد