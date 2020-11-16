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وزير الطاقة: السعودية ستركز على الغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء

طاقة متجددة مناسبة
مشروع طاقة رياح
النفط

وزير الطاقة: السعودية ستركز على الغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الغاز والمصادر المتجددة ستوفر ما يتراوح بين 600 و700 ألف برميل من السوائل المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن المملكة ستركز على الغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في المستقبل.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الطاقة إن السعودية ستكون قائدة في إيجاد الحلول لمستقبل الطاقة الخضراء.

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وقال وزير الطاقة: "لن نكون جزءا من المشكلة، ولن نقبل أن نكون جزءا من الحلول، ولكن هدفنا أن نكون قادة في إيجاد الحلول"، وفقا لجريدة الاقتصادية السعودية.

وتعمل السعودية على تصدير الغاز مستقبلاً، بما يؤكد مواصلة جهود السعودية في التوسع في قطاع الغاز العالمي.

ومن المتوقع أن يحدث استغلال النفط والغاز نقلة نوعية في مجال الطاقة بالمملكة التي تسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

وأشار الأمير عبد العزيز في تصريحات سابقة، إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر.

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