كشفت وثيقة، اليوم الثلاثاء، أن أرامكو السعودية باعت سندات على خمس شرائح بقيمة 8 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة أن أرامكو باعت سندات لأجل 30 عاما عند 3.3% وسندات لأجل 50 عاما عند 3.55%.

وذكرت وكالة رويترز، في وقت سابق اليوم، أن شركة أرامكو تلقت طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار لطرحها المرتقب للسندات الدولارية.

وتوقعت وقتها أن يشمل طرح السندات الدولارية خمس شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عاما، بحسب ظروف السوق.

واختارت "أرامكو" بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

وانخفض العائد على سندات أرامكو المستحقة في عام 2029 بقيمة 3 مليارات دولار إلى 2.09% من 3.04% في بداية العام، وهذا أعلى قليلاً من الأوراق المالية المكافئة للحكومة، التي تتداول عند مستوى 2%.