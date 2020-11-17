ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها "أوبك+" تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير 26 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 44.08 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 41.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعافٍ اقتصادي أسرع بعدما أعلنت موديرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.

وقال محلل السوق في أواندا "جيفري هالي، من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثرا بين فئات الأصول الرئيسية بالإعلان عن لقاح مودرنا"، مضيفا أن أنباء اللقاح الإيجابية "قدمت دعما طويل الأمد لأسعار النفط بالتأكيد".

وجاءت نتائج موديرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي، أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90%.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ والتي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر.