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اللجنة الفنية لأوبك+ تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2021

The logo of the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) sits outside its headquarters ahead of the OPEC and Non-OPEC meeting, Austria. (File photo: Reuters)
شعار منظمة أوبك
أوبك بلس

اللجنة الفنية لأوبك+ تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2021

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دبي - العربية.نت

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خفضت أوبك بلس من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل بنحو 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع توقعاتها السابقة.

وبهذا تتوقع أوبك بلس زيادة الطلب على النفط في 2021 بـ 6.2 مليون برميل يوميا.

تأييد في أوبك بلس على تمديد خفض الإنتاج 3 أشهر طاقة أوبك بلس تأييد في أوبك بلس على تمديد خفض الإنتاج 3 أشهر

وكانت منظمة أوبك والمنتجون من خارجها قد أنهوا اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بتأييد من معظم الدول لتمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر بدءا من يناير المقبل.

ويعكس قرار اللجنة المخاوف من تراجع الطلب على النفط وسط ارتفاع عدد الحالات بكورونا وإجراءات الإغلاق الجديدة للحد من انتشار الفيروس.

وانتهى مساء اليوم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، دون اصدار أية توصيات بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى اجتماع موسع لمجموعة أوبك+ في نهاية الشهر الحالي والأول من ديسمبر المقبل.

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