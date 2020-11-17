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مصادر: اجتماع أوبك+ ينتهي بتأييد واسع لتمديد التخفيض 3 أشهر

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مصادر: اجتماع أوبك+ ينتهي بتأييد واسع لتمديد التخفيض 3 أشهر

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دبي/لندن – رويترز

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قالت مصادر في أوبك لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها اختتموا اجتماعا للجنة الفنية المشتركة، أمس الاثنين، بتأييد من معظم الدول لتمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية 3 أشهر بدءا من يناير كانون الثاني.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي بوسعها أن توصي بخطوات متعلقة بالسياسة لأوبك+، غدا الثلاثاء.

وسترفع التوصيات إلى اجتماع موسع لمجموعة أوبك+ في 30 نوفمبر تشرين الثاني وأول ديسمبر كانون الأول.

وكانت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير كانون الثاني قد أنهت جلسة التداول أمس مرتفعة 1.04 دولار، أو 2.43%، لتسجل عند التسوية 43.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من 4%.

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وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر كانون الأول 1.21 دولار، أو 3% لتبلغ عند التسوية 41.34 دولار للبرميل.

ويأتي إعلان مودرنا بعد أن قالت فايزر الأسبوع الماضي، إن لقاحها أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90%، وهو ما يثير آمالا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي قد يمكن تقليصها.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات تظهر أن مصافي التكرير في الصين قامت بمعالجة مستويات يومية قياسية من الخام في أكتوبر تشرين الأول.

وسجل الخام الأميركي وخام برنت كلاهما مكاسب بأكثر من 80% الأسبوع الماضي بدعم من آمال لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، سيبقون على تخفيضات الإنتاج العام القادم لدعم الأسعار.

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