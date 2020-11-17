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أوبك بلس: فائض إمدادات النفط بـ1.5 مليون برميل يومياً في 2021

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أوبك بلس: فائض إمدادات النفط بـ1.5 مليون برميل يومياً في 2021

في ظل طلب أضعف وزيادة إمدادات المنتجين المستقلين وفقاً لأسوأ التصورات

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دبي - العربية.نت

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توقعت وثيقة صادرة عن لجنة "أوبك+" وجود فائض لإمدادات النفط 1.5 مليون برميل يومياً في العام 2021، مقابل 0.2 مليون برميل يومياً في العام الجاري، في ظل طلب أضعف وزيادة إمدادات المنتجين المستقلين وفقاً لأسوأ التصورات.

وتوقعت الوثيقة انخفاض مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى الربع الأول من 2021.

وفي حالة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى النصف الأول من 2021، توقعت الوثيقة تراجع مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 21 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر.

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وقالت مصادر في أوبك لرويترز، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها اختتموا اجتماعا للجنة الفنية المشتركة، أمس الاثنين، بتأييد من معظم الدول لتمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية 3 أشهر بدءا من يناير كانون الثاني.

وكانت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير كانون الثاني قد أنهت جلسة التداول أمس مرتفعة 1.04 دولار، أو 2.43%، لتسجل عند التسوية 43.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من 4%.

وجاءت نتائج موديرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي، أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90%.

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