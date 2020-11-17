قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعات شهرية، الاثنين، إن إنتاج النفط لمتحدة من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض بحوالي 139 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول إلى نحو 7.51 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج في كل الأحواض الصخرية تقريبا من المتوقع أن يتراجع، وأن الانخفاض الأكبر من المنتظر أن يأتي من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو حيث من المتوقع أن يهبط الإنتاج بحوالي37 ألف برميل يوميا، وهو ما سيكون أكبر انخفاض منذ مايو أيار، إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يأتي ثاني أكبر هبوط من حوض باكان حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج لثالث شهر على التوالي، بحوالي 32 ألفا و500 برميل يوميا، إلى 1.13 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن ينخفض مجمل إنتاج النفط الصخري الأميركي لثالث شهر على التوالي، وأن يسجل أكبر هبوط منذ مايو أيار عندما خفض المنتجون الإنتاج بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا لتعويض هبوط في الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن انتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران عند 81.5 مليار قدم مكعبة يوميا بانخفاض قدره 0.7 مليار قدم مكعبة يوميا.