ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط آمال بشأن تأجيل أوبك وحلفائها زيادة مزمعة في إنتاج النفط قدمت دعماً، إضافة إلى الأنباء الإيجابية بشأني لقاد فايز وبيونتك.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.6%، إلى 44.45 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.4%، إلى 41.84 دولار للبرميل.

قال معهد البترول الأميركي الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.7 مليون برميل.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا "مخزونات الخام التي أعلن عنها معهد البترول ارتفعت بشكل كبير جداً عن التوقعات، وهو ما زاد الضغط".

وقال إن مبيعات التجزئة الأميركية المحبطة زادت المخاوف أيضا من تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة في ضوء عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من المتوقع في أكتوبر، متأثرة بالزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وانخفاض دخل الأسر، إذ فقد الملايين من الأميركيين غير العاملين دعما ماليا حكوميا.

وفي مواجهة انخفاض طلب الطاقة في ظل موجة جديدة من جائحة كوفيد-19، دعت السعودية الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، إلى المرونة في الاستجابة لمتطلبات سوق النفط، إذ تكرس لسياسة إنتاج أكثر تشديدا في 2021.

وقال جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، للحديث عن أسواق الطاقة، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه توجد 3 سيناريوهات تمديد التخفيضات الحالية 3 أو 6 شهور، أو تعميق التخفيضات أو أن تترك أوبك بلس السوق.

واستبعد الطائي السيناريو الثالث وقال إن السيناريو الأول هو الأقرب للواقع.

ولفت إلى أن السيناريو الأول وهو تمديد التخفيض يعتمد على رد فعل المخزونات.