قالت وزارة الطاقة الإماراتية إن مستوى امتثال الإمارات لاتفاق أوبك+ بلغ 126% في أكتوبر.

وخفضت أوبك بلس من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل بنحو 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع توقعاتها السابقة.

وبهذا تتوقع أوبك بلس زيادة الطلب على النفط في 2021 بـ 6.2 مليون برميل يوميا.

وكانت منظمة أوبك والمنتجون من خارجها قد أنهوا اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بتأييد من معظم الدول لتمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر بدءا من يناير المقبل.

ويعكس قرار اللجنة المخاوف من تراجع الطلب على النفط وسط ارتفاع عدد الحالات بكورونا وإجراءات الإغلاق الجديدة للحد من انتشار الفيروس.

وانتهى مساء أمس اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، دون إصدار أية توصيات بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى اجتماع موسع لمجموعة أوبك+ في نهاية الشهر الحالي والأول من ديسمبر المقبل.