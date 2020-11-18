قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استطاعت تحقيق الاستقرار لسوق النفط والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.

وأضاف، اليوم الأربعاء، أنه "ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأوضح أن لدى المملكة برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع الولايات المتحدة وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاونا جيدا مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وعن إنتاج ليبيا النفطي، قال إنه "بمجرد بلوغه مستويات ما قبل أكتوبر 2018 سيكون لنا نقاش".

وأمس قال وزير الطاقة إن التعافي الاقتصادي يبقى قويا في آسيا خاصة الصين والهند.

وأضاف في كلمة مع انطلاق اجتماع لجنة أوبك+ الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، أن مستويات تعويض فائض الإنتاج السابق في أوبك+ مرضية.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه يجب على أوبك+ الاستعداد للتحرك وفقا لمتطلبات السوق.