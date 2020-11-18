أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 6.07 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، من 5.97 ليون برميل يوميا في أغسطس آب.

بلغ إنتاج المملكة من الخام 8.98 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، وفقا للأرقام الرسمية.

كانت صادرات الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو حزيران، بحسب أرقام مبادرة البيانات المشتركة التي ترجع حتى العام 2002.

وتفيد البيانات المنشورة على موقع المبادرة أن إجمالي الطلب السعودي على النفط تراجع 168 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول إلى 2.38 مليون برميل يوميا.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية السعودية 8.9%، إلى 2.35 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، بينما تراجع الحرق المباشر للخام 87 ألف برميل يوميا إلى 615 ألف برميل يوميا.

تدرس أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وآخرين، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا، بما يعادل 2%، من الطلب العالمي، في يناير/كانون الثاني لدعم السوق.

تُقدم الرياض وسائر أعضاء أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها بموقعها على الإنترنت.

وقال مصدران في منظمة الدول المصدر للنفط وحلفائها المعروفة بأوبك بلس، إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك بلس، انتهى بدون توصيات لتغيير الاتفاق الحالي لتخفيضات النفط.

وقال مصدر آخر إن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ من المزمع عقده في 17 ديسمبر.

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على أنها يجب أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات بشأن تخفيضات الإنتاج من أجل منع حدوث تراجع آخر في الأسعار.

وتدرس منظمة أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاقهم الحالي لتخفيضات إنتاج النفط البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لثلاثة أو ستة أشهر عندما ينقضي أجله في يناير كانون الثاني.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك بلس، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات. وفي ظل نزول الأسعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.