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قفزة غير متوقعة بمخزونات النفط الأميركية خلال أسبوع

مخزونات النفط الأميركي
مخزونات النفط الأميركي
النفط

قفزة غير متوقعة بمخزونات النفط الأميركية خلال أسبوع

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تكساس - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات النفط 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر إلى حوالي 486 مليون برميل، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 256 ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة قدرها 87 ألف برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار خمسة ملايين برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 210 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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