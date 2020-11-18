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مخزون أميركا من النفط يرتفع 768 ألف برميل في أسبوع

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مخزون أميركا من النفط يرتفع 768 ألف برميل في أسبوع

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رويترز 

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ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بينما هبط مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

وزاد مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر تشرين الثاني إلى 489.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

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وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأميركية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 87 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل إلى 144 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.5 مليون برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

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