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وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون باتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج

اقتصاد الإمارات مناسبة
العاصمة أبوظبي
أوبك

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون باتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج

تأتي تصريحات الوزير عقب تقارير صحافية عن دراسة الإمارات الانسحاب من "أوبك بلس" بسبب خلاف على حصص الإنتاج

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دبي - رويترز

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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، إن بلده كان دائما عضوا ملتزما في "أوبك" ويبدي هذا عبر التزامه باتفاق أوبك+ الراهن لخفض إمدادات النفط.

وأضاف الوزير أن بلده كعضو يتمتع بالموثوقية ومنذ أمد طويل في أوبك، كان دوما منفتحا وشفافا في قراراته واستراتيجياته لدعم أوبك.

وتأتي تصريحات الوزير عقب تقارير صحافية عن دراسة الإمارات الانسحاب من "أوبك" بسبب خلاف على حصص الإنتاج.

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ومن المقرر أن تبحث أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، السياسة في اجتماع وزاري بكامل هيئتها سيُعقد في 30 نوفمبر تشرين الثاني وأول ديسمبر كانون الأول.

ويميل أعضاء أوبك+ صوب إرجاء الخطة الحالية لزيادة الإنتاج في يناير كانون الثاني مليوني برميل يوميا وفقاً لما قالته مصادر.

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