  • مباشر
اللغة

"سينوبك" تعتزم إنتاج ما يتجاوز 30 مليار متر مكعب من الغاز

سينوبك
شعار شركة "سينوبك" الصينية
اقتصاد الصين

"سينوبك" تعتزم إنتاج ما يتجاوز 30 مليار متر مكعب من الغاز

متابع الغاء المتابعة

بكين – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك"، اليوم الخميس، عزمها إنتاج ما يربو على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2020، ما يمثل زيادة نسبتها 1.1% فحسب مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إنتاج الشركة 29.67 مليار متر مكعب من الغاز في 2019 بزيادة 7.2% عن العام السابق.

وأنتجت الشركة إجمالا 21.87 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أول ثلاثة أرباع من هذا العام بانخفاض 0.2% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ولم تذكر الشركة سبب تباطؤ نمو الإنتاج في 2020.

شركات "سينوبك" الصينية تتكبد أول خسارة صافية بفعل ضعف الطلب

ومن المتوقع أن تساهم الزيادة المرتقبة في إنتاج الغاز في تعويض الخسائر الضخمة التي تكبدتها بفعل دفع أسعار أعلى من القيمة السوقية الراهنة لواردات الغاز.

وذكر مسؤول تنفيذي في الشركة الشهر الماضي، أنها عززت المشتريات الفورية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول، ما ساهم في تقليص خسائرها في أنشطة استيراد الغاز.

وتعتزم الشركة أيضا زيادة حصة الغاز الطبيعي في محفظتها لإنتاج الطاقة إلى أكثر من 50% في 2023 عندما تصل طاقة إنتاجها السنوية من الغاز إلى 40 مليار متر مكعب سنويا. وبلغت الحصة 41% في 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية
كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"
مسؤول فلسطيني: إعادة سفيرينا إلى الإمارات والبحرين مسؤول فلسطيني: إعادة سفيرينا إلى الإمارات والبحرين

قبل أن تذهب

كيف ستغير شبكات اتصال الجيل الخامس مستقبل العالم؟
كيف ستغير شبكات اتصال الجيل الخامس مستقبل العالم؟

اكتشف المزيد