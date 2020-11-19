أعلنت شركة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك"، اليوم الخميس، عزمها إنتاج ما يربو على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2020، ما يمثل زيادة نسبتها 1.1% فحسب مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إنتاج الشركة 29.67 مليار متر مكعب من الغاز في 2019 بزيادة 7.2% عن العام السابق.

وأنتجت الشركة إجمالا 21.87 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أول ثلاثة أرباع من هذا العام بانخفاض 0.2% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ولم تذكر الشركة سبب تباطؤ نمو الإنتاج في 2020.

ومن المتوقع أن تساهم الزيادة المرتقبة في إنتاج الغاز في تعويض الخسائر الضخمة التي تكبدتها بفعل دفع أسعار أعلى من القيمة السوقية الراهنة لواردات الغاز.

وذكر مسؤول تنفيذي في الشركة الشهر الماضي، أنها عززت المشتريات الفورية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول، ما ساهم في تقليص خسائرها في أنشطة استيراد الغاز.

وتعتزم الشركة أيضا زيادة حصة الغاز الطبيعي في محفظتها لإنتاج الطاقة إلى أكثر من 50% في 2023 عندما تصل طاقة إنتاجها السنوية من الغاز إلى 40 مليار متر مكعب سنويا. وبلغت الحصة 41% في 2019.