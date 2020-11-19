  • مباشر
اللغة

وزير الطاقة: السعودية ستصبح أكبر مُصدر للهيدروجين في العالم

وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
الطاقة المتجددة

وزير الطاقة: السعودية ستصبح أكبر مُصدر للهيدروجين في العالم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة لديها خطط طموحة لكي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، أن لدى المملكة احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في المملكة، تمكِّنها من إنتاج الهيدروجين الأزرق.

وتخطط المملكة أيضاً لتوليد الهيدروجين من الطاقة الشمسية - ما يسمى بالهيدروجين الأخضر - في مصنع بقيمة 5 مليارات دولار في مدينة نيوم المستقبلية التي يتم بناؤها على البحر الأحمر، اعتباراً من عام 2025، وفقاً لبلومبيرغ.

أرامكو وسابك تصدران أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم شركات أرامكو أرامكو وسابك تصدران أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم

وفي تصريحات سابقة قال وزير الطاقة إن السعودية ستكون قائدة في إيجاد الحلول لمستقبل الطاقة الخضراء.

وأضاف: "لن نكون جزءاً من المشكلة، ولن نقبل أن نكون جزءا من الحلول، ولكن هدفنا أن نكون قادة في إيجاد الحلول".

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت أرامكو السعودية ومعهد اقتصادات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة العربية السعودية إلى اليابان بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، حيث تم تصدير أربعين طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

ويأتي هذا الإعلان وسط توقعات متزايدة للدور الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، إذ يمكن للأمونيا، وهو مركب يتكون من ثلاث ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن تُسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.

وتمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان لاستخدامها في محطات توليد الطاقة، حيث تم احتجاز 30 طنًا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنًا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا
"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد