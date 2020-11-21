تمكن العلماء الروس في جامعة ياروسلاف التكنولوجية الحكومية من تصنيع طلاء من شأنه زيادة سرعة نقل الهيدروكربونات (النفط والغاز) عبر الأنابيب.

وقال رئيس قسم التكنولوجيا الكيميائية بالجامعة، البروفيسور ألكسندر إيلين، إن الطلاء الجديد المصمم على أساس البوليمترات والمواد المشكلة تتراوح خشونته بين 0.18 و0.35 ميكرومتر، ما يؤدي إلى التخفيض من قوة الاحتكاك بين جدران الأنابيب والمحروقات التي تنقلها، وبالتالي يزيد إلى حد بعيد من سرعة نقل الهيدروكربونات (النفط والغاز) بحسب صحيفة الخليج.

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) للأنباء الروسية عن إيلين قوله إن خشونة طلاء الأنابيب انخفضت إلى 3 - 5 ميكرومترات، مقارنة بخشونة طلاء الأنابيب بقطر 400 سنتيمتر التي بلغت 50 ميكرومتراً، الأمر الذي سمح لنا بزيادة السرعة القصوى لنقل الغاز بنسبة 18% من 8.25 مليون متر مكعب إلى 9.91 مليون متر مكعب كل يوم.

يذكر أن أنابيب النفط والغاز تبقى اليوم وسيلة رئيسية لنقل كميات كبيرة من النفط والغاز إلى مسافات بعيدة.

وأفادت بيانات من رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز بأن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا لنوفمبر/ تشرين الثاني روجعت بالزيادة 8%، مقارنة مع خطة سابقة إلى 2.061 مليون طن.

وأظهرت البيانات أنه لم يطرأ تغيّـر على الطاقة المتوقفة لديسمبر/ كانون الأول عن الخطة السابقة عند 0.492 مليون طن.