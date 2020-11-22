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إمدادات أميركية منافسة تهبط بصادرات الغاز الجزائري

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اقتصاد الجزائر

إمدادات أميركية منافسة تهبط بصادرات الغاز الجزائري

متابع الغاء المتابعة

الجزائر - رويترز

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قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار لرويترز، إن من المتوقع تراجع صادرات الغاز الجزائرية 4.7% العام الجاري، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أميركية أرخص.

ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تسهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95% من دخلها، 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضا من 43 مليار متر مكعب في 2019، بحسب الوزير.

وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.

وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019، إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار بينما نما الاستهلاك المحلي 5.3% سنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.

وقد سنت الجزائر العام الماضي قانونا للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.

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