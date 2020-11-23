ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها، إذ يتوقع المتعاملون تعافيا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا.

وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا ما يعادل 1.4% إلى 45.59 دولار للبرميل خلال تعاملات الاثنين بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا ما يوازي 1.2% إلى 42.91 دولار للبرميل.

وقفز الخامان 5% الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي وهي شركة خدمات مالية "تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر".

قالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير اليوم الاثنين إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالا بنسبة 90 بالمئة بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من 7.7 مليون برميل يوميا من يناير/كانون الثاني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.