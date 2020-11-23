قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الاثنين، إن الاكتشافات النفطية الأخيرة تدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

وأضاف المزروعي على صحفة الوزارة على تويتر إن الاكتشافات "تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها أدنوك في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2030".

سهيل المزروعي: الاكتشافات النفطية الجديدة تُرسّخ مكانة دولة الإمارات مورداً موثوقاً للطاقة. — وزارة الطاقة والبنية التحتية (@MOEIUAE) November 23, 2020

وأمس، أعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

وتعتزم إمارة أبوظبي استثمار 448 مليار درهم، ما يعادل 122 مليار دولار في النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة في سعيها لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم "أدنوك" من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم أي ما يعادل 43.6 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المزروعي، خلال تصريحات سابقة، أن بلده كان دائما عضوا ملتزما في "أوبك" ويبدي هذا عبر التزامه باتفاق أوبك بلس الراهن لخفض إمدادات النفط.

وقال وقتها، إن الإمارات كعضو يتمتع بالموثوقية ومنذ أمد طويل في أوبك، كان دوما منفتحا وشفافا في قراراته واستراتيجياته لدعم أوبك.

ومن المقرر أن تبحث أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، السياسة في اجتماع وزاري بكامل هيئتها سيُعقد في 30 نوفمبر تشرين الثاني وأول ديسمبر كانون الأول.

ويميل أعضاء أوبك+ صوب إرجاء الخطة الحالية لزيادة الإنتاج في يناير كانون الثاني مليوني برميل يوميا وفقاً لما قالته مصادر.