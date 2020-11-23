قالت ثلاثة مصادر تجارية، اليوم الاثنين، إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، اشترت نحو 20 مليون برميل من الخام من غرب إفريقيا والشرق الأوسط للتسليم في أوائل 2021.

وأضافت المصادر أن المؤسسة اشترت الشحنات على ثلاث جولات من العطاءات هذا الشهر للتسليم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وذكرت المصادر أن الخام منخفض الكبريت من نيجيريا وأنغولا يشكل الجزء الأكبر من الإمدادات، كما اشترت مؤسسة النفط الهندية أيضا أربعة ملايين برميل من خام أبوظبي عالي الكبريت.

وأضافوا أن درجات الخام تشمل إرها وفوركادوس وجيراسول وزاكوم العلوي وداس ومربان.