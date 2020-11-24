أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ونائب رئيس اتحاد المستثمرين في مصر، أهمية مبادرة مراجعة أسعار الوقود للمصانع في مصر كل 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.

وأضاف سعد الدين في مقابلة مع "العربية"، أن الدولة قررت آلية المراجعة، لمساعدة قطاع الصناعات، بعد أن كانت خفضت سعر الغاز من 7 دولارات إلى 5.5 دولار ثم إلى 4.5 دولار للوحدة الواحدة، لكن المطالبات مستمرة لمزيد من التخفيضات لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية المصرية بالخارج، خاصة بعد تزايد التحديات بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن المستثمرين استفادوا من جدولة الديون، لكن بعض المستثمرين متقاعسون بالسداد في إطار الجدولة وهم يتسببون في عرقلة حدوث المزيد من الدعم الحكومي.

وأكد أهمية قطاع الصناعة للنمو في الاقتصاد المصري، ولذلك يحظى هذا القطاع بالدعم من الدولة.