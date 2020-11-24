توقعت شركة بترولوجستكس، التي تقوم بتتبع إمدادات نفط أوبك، أن يتجاوز معروض نفط أوبك 25 مليون برميل يوميا في نوفمبر، مرتفعا نحو 300 ألف برميل يوميا عن أكتوبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بداية من يناير كانون الثاني 2017 من أجل تقليص المخزون العالمي ودعم الأسعار. وجرى تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2018.

وقالت الشركة إن ”إمدادات دول أوبك الأربع عشرة في الربع الأول من 2018 تراجعت إلى أدنى مستوى فصلي منذ دخول اتفاق تقييد الإنتاج حيز التنفيذ قبل نحو 15 شهرا“.

وكان معدل الالتزام بالاتفاق مرتفعا بمعايير أوبك، مع الانخفاض الحاد في إنتاج فنزويلا الذي يتراجع وسط أزمة اقتصادية، وهو ما عزز التخفيضات الطوعية التي تنفذها السعودية أكبر منتج في المنظمة ودول خليجية.