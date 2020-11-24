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كازاخستان تعتزم إنتاج 85.6 مليون طن من النفط في 2020

النفط الصخري مناسبة
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النفط

كازاخستان تعتزم إنتاج 85.6 مليون طن من النفط في 2020

الرقم الجديد يعكس بشكل أكثر دقة البيانات الفعلية لعشرة أشهر

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كازاخستان - رويترز

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قال وزير الطاقة في كازاخستان نورلان نوجاييف، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تعتزم إنتاج 85.6 مليون طن من النفط هذا العام.

كانت كازاخستان قد خفضت توقعاتها إلى إنتاج 85 مليون طن، من 90 مليون طن بسبب اتفاق خفض الإنتاج العالمي المتفق عليه بين دول منتجة.

وقال نوجاييف إن الرقم الجديد يعكس بشكل أكثر دقة البيانات الفعلية لعشرة أشهر.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، التي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.

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