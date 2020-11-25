أوردت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، نقلا عن وثائق داخلية لشركة إكسون، إن شركة النفط الأميركية العملاقة خفضت توقعاتها لأسعار النفط لمعظم العشر سنوات المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

قال تقرير الصحيفة إن الشركة خفضت توقعاتها لأسعار النفط لكل من السنوات السبع المقبلة بين 11 و17% وذلك في إطار عملية تخطيط مالي داخلية أجريت خلال الخريف.

وواصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، كما بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.