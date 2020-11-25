قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الأربعاء، إن الشركة البحرينية القابضة للنفط والغاز وقعت اتفاقا مع شيفرون الشرق الأوسط لإجراء دراسة مشتركة من أجل تقييم الطلب المستقبلي على الغاز في المملكة وتحديد مصادر الإمداد المحتملة.

ونقلت الوكالة عن وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قوله إن الاتفاق يدعم جهود البحرين لتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الشركة القابضة للنفط والغاز مازن مطر، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للغاز المسال، فيما وقعها عن شركة شيفرون الشرق الأوسط لتطوير الأعمال باسم بتيشة رئيس مجلس إدارة الشركة وبمشاركة وحضور عدد من المسؤولين من الجانبين بالإضافة إلى ممثلين من السفارة الأميركية وغرفة التجارة الأميركية.

وأشاد وزير النفط البحريني بالعلاقة الوثيقة مع شركة شيفرون باعتبارها إحدى الشركات الأميركية الرائدة في المنطقة وإحدى كبرى شركات النفط والغاز العالمية في مجالات التنقيب وإنتاج وتوريد النفط والغاز، والتي تعكس عمق علاقات التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الصديقة في مختلف المجالات، مثمنا الإنجازات العديدة التي حققتها العلاقات الوثيقة بين الطرفين في قطاعات النفط والغاز.

وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في تقييم العرض والطلب على الغاز في السوق المحلية بما يتوافق مع أحدث الدراسات، ووضع نموذج للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي واتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الإمداد بالغاز الطبيعي في البحرين، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التنموية العديدة والزيادة السكانية، فضلاً عن الجهود المبذولة لإنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط البحرين بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد وزير النفط أن ما يمر به العالم من تداعيات جراء انتشار جائحة كوفيد -19 كان له تأثير واضح على قطاع النفط والغاز، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة للتوسع في الدراسات والمسوحات التي ترصد التحديات وتقدم الحلول لمواجهة هذه التحديات.