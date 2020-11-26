قلصت العقود الآجلة لخام برنت دولارا خسائرها في تعاملات اليوم الخميس إلى نحو 1%، لتصل إلى مستوى 48 دولار للبرميل.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من أوبك+ قد قالوا يوم أمس، إن أوبك وحلفاءها، ومنهم روسيا، يميلون إلى إلغاء الزيادة المزمعة العام المقبل في إنتاج النفط لدعم السوق خلال الموجة الثانية من كوفيد-19 وفي ظل زيادة الإنتاج الليبي، وذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني، نحو 2% من الاستهلاك العالمي، مع تحركها لتخفيف تخفيضات الإمدادات القياسية هذا العام. لكن في ظل تراجع الطلب، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة.

وقال مصدر مطلع إن من المرجح أن توافق روسيا على تمديد مستوى الإنتاج الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2021 إذا اقتضت الضرورة، وأن تفضل اتخاذ القرار في وقت لاحق بشأن تمديده إلى الربع الثاني.

وأضاف المصدر "يبدو أن التمديد ضروري"، عازيا ذلك إلى "تراجعات محتملة للأسعار والضبابية المحيطة بالطلب".

وارتفع النفط الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار قريبا من 49 دولارا للبرميل بفضل الآمال في أن يؤدي التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب.

لكن مندوبين قالوا إن هذا لم يغير تفكير أوبك+ بخصوص التمديد.