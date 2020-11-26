وقعت وزارة الكهرباء والماء الكويتية وشركة سيمنس للطاقة عقداً لتقديم خدمات الصيانة لنحو 116 محطة تحويلية عالية الجهد.

ويُعد عقد الصيانة الذي يمتد لمدة خمس سنوات، أكبر اتفاقية لخدمات الصيانة في مجال نقل الطاقة توقعه "سيمنس" في دولة الكويت، كما أنه واحداً من أكبر عقود خدمات الصيانة في قطاع نقل الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ويستهدف المشروع ضمان توفير امدادات الطاقة الكهربائية تتسم بالكفاءة ودعم استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء في دولة الكويت، هذا وستخضع محطات التحويل للصيانة لتحسين مستوى الاستقرار والسلامة بها وستوفر الطاقة للمناطق السكنية والتجارية.

من جهته، صرح نائب الرئيس لقطاع خدمات نقل الطاقة في سيمنس للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط، أنانتاناريان آير- قائلاً «إنّ خدمات الصيانة المتطورة التي ستقدمها سيمنس للطاقة ستساعد على تعظيم الأداء التشغيلي لمحطات التحويل في الكويت، وتخفيض التكاليف التشغيلية، مع تعزيز وتقوية مستويات أداء شبكة نقل الكهرباء، ويأتي هذا المشروع في إطار تطلعنا للمساهمة بشكل أكبر في تلبية احتياجات الطاقة طويلة الأجل في البلاد بشكل مستدام».

ويتضمن المشروع تقديم خدمات الصيانة الوقائية المتقدمة بما في ذلك صيانة القواطع الكهربائية بالمحطات جهد 400/300/33/11 كيلو فولت، ومحولات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن ومعدات التحكم والحماية والمعدات والتجهيزات الاحتياطية الملحقة بكل محطة تحويل.

ويضيف المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الكويت هيربرت كلاوزنر، «إنّ هذه الاتفاقية تستكمل مسيرة نجاحنا الكبيرة في الكويت والتي تتضمن مجموعة متنوعة من المشروعات الناجحة والهامة في قطاع الطاقة، إننا ملتزمون بزيادة الكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة في البلاد، ومساعدة وزارة الكهرباء الكويتية على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جانب القطاع الاستهلاكي والصناعي".

يُشار هنا أن محطات التحويل من الركائز الأساسية لتوفير امدادات الطاقة، حيث تستخدم في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية للمواقع البعيدة، ولهذا السبب يمثل الأمان والسلامة والاستقرار والكفاءة عواملًا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في تلك المحطات، ومن خلال تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية المتقدمة، تسعى سيمنس للطاقة لتوفير مصدر طاقة مستقر ويُعتمد عليه لمواطني الكويت.