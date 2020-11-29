أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، اليوم الأحد، استمرار بلاده في "تعاونھا والتزامھا الكامل" بخفض مستویات الإنتاج وفقا للحصة المقررة من أوبك بھدف استعادة التوازن في الأسواق العالمیة.

جاء ذلك في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مع مشاركة الكويت في اجتماعات أوبك المقررة، غدا الاثنين، واجتماعات أوبك+ بعد غد الثلاثاء.

وقال الفاضل إن سوق النفط العالمية تتطلع إلى الدور المؤثر لأعضاء أوبك في التعاون لاستقرار السوق النفطية في المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، نوه بأن تحرك أوبك+ بشكل سريع وحاسم عبر اتفاق خفض الإنتاج ساهم في إنقاذ أسواق النفط.

كما شدد على أن قرارات أوبك ساهمت في وضع أسواق النفط على طريق إعادة التوازن وحققت الاستقرار والثقة بالسوق ودعمت الانتعاش الاقتصادي.