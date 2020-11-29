  • مباشر
اللغة

عقود النفط تحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

النفط الصخري مناسبة
حفارات نفط صخري
النفط

عقود النفط تحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حققت عقود النفط مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، قبيل الاجتماع المرتقب لمجموعة أوبك+ بدءا من يوم غد الاثنين.

وتلقت أسواق النفط دعما من الأنباء المتفائلة عن قرب طرح ثلاث لقاحات محتملة على الأقل لفيروس كورونا.

وقال محللو جي بي مورغان، إن توزيع اللقاح سيكسر الحلقة بين حركة النقل والأفراد وبين انتشار العدوى.

كما توقع البنك تراجع المخزونات 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الطلب لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل منتصف 2022.

وتشير معظم التوقعات إلى أن أوبك+ ستؤجل رفع الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر في اجتماعها خلال الأسبوع الحالي.

وكان من المخطط أن ترفع المجموعة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير، ما يمثل نحو اثنين في المئة من الاستهلاك العالمي.

ومن المقرر إجراء محادثات غير رسمية عبر الإنترنت للجنة منبثقة عن أوبك بلس اليوم، بدلا من الموعد المقرر سابقا وفقا لمصادر رويترز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 43 مزارعا بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد