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دعم المواد البترولية في مصر يهبط 46% بالربع الأول

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دعم المواد البترولية في مصر يهبط 46% بالربع الأول

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – رويترز

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أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأحد، أن دعم المواد البترولية هبط نحو 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من 7 مليارات جنيه كانت بالموازنة ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام".

وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد قد قالت إن الاستثمارات الـموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة الـمعدنية في البلاد تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري 2020/2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

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وأضافت في بيان صحافي، أن تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادي تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير.

إذ زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر الـمُتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، وبخاصة حقل "ظهر" بمنطقة شرق البحر المتوسط، والذي يتحقّق معه الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ويُهيّئها لتتحوّل إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

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