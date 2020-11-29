أكد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فريدون عباسي، التركيز على بدء التخصيب بنسبة 20%.

وفي حين دعا عباسي لإنهاء التعاون مع الوكالة الذرية، شدد على إخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي فريدون عباسي قوله، إن اغتيال فخري زاده سيغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي.

بدورها، اعتبرت تل أبيب أن مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، سيحول بنسبة كبيرة دون مواصلة إيران التقدم في مشروعها النووي.

وقال مسؤول إسرائيلي "دون محسن فخري زاده سيكون صعبًا على إيران التقدم في مشروعها النووي العسكري"، وفق ما نقلت مراسلة قناة "كان" الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول لم تكشف هويته.

من جهته، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مؤكداً في الوقت عينه أن تلك العملية لن تبطئ مسار بلاده النووي في إقرار ضمني لأهمية هذا الرجل في البرنامج النووي.

وكانت إيران قد وجهت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي ذكرت فيها أنها ترى "مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل" في اغتيال فخري زاده، وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

جاء ذلك بعد إعلان إيران مقتل أبرز علمائها النوويين قرب طهران في هجوم أعقبته مواجهات بالرصاص، موضحة أن ستة مرافقين لفخري زاده قُتلوا في عملية الاغتيال.

في حين اعتبر رئيس هيئة الأركان في القوات الإيرانية اللواء محمد باقري، أن اغتياله ضربة قاسية وثقيلة لإيران.