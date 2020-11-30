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غازبروم تتحول لخسارة 3.3 مليار دولار في الربع الثالث من 2020

غازبروم
موقع تابع لشركة غازبروم
اقتصاد روسيا

غازبروم تتحول لخسارة 3.3 مليار دولار في الربع الثالث من 2020

بسبب ضعف الروبل

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

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تحول عملاق الغاز الروسي شركة غازبروم لتحقيق خسارة قدرها 251.3 مليار روبل (3.3 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح قدره 211.8 مليار روبل في الفترة المماثلة من العام 2019، بسبب ضعف الروبل.

وقالت "غازبروم"، اليوم الاثنين، إن صافي خسائرها المرتبطة بالعملة الأجنبية بلغت 464.3 مليار روبل في الربع الثالث، مقارنة مع الربح الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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كما سجلت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين انخفاضا في المبيعات في روسيا وأوروبا.

وانخفض متوسط ​​سعر تصدير الغاز في الربع الثالث إلى 117.2 دولار لكل ألف متر مكعب من 169.8 دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت غازبروم أن إيراداتها في الربع الثالث انخفضت إلى 1.4 تريليون روبل من 1.6 تريليون روبل في العام السابق.

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