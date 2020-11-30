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وزير البترول: إيطاليا "بوابة أوروبا" للغاز المصري

حقل غاز قبالة السواحل المصرية
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
اقتصاد مصر

وزير البترول: إيطاليا "بوابة أوروبا" للغاز المصري

أكد أن "إيني" هي شريك استراتيجي لمصر والمزيد من المشروعات في الطريق

متابع الغاء المتابعة

ميلانو – رويترز

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الاثنين، إن مجموعة إيني الإيطالية للطاقة شريك استراتيجي لمصر، مشددا على أنه من المقرر أن ينمو التعاون بين البلدين.

وأضاف، في مؤتمر عبر الإنترنت حول منطقة البحر المتوسط، أن هناك الكثير من المشروعات القادمة مع إيني.

وتابع قائلا إن إيطاليا شريك مهم جدا لمصر وهي "بوابة أوروبا" للغاز المصري.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد كشفت في نهاية أكتوبر، عن تعاقدها مع شركات تعمل في مجال تجارة وتخزين ونقل النفط والغاز والمعادن وهي Trafigura و Total و Gunvor لاستئناف عملية تصدير الغاز المسال عبر محطة الإسالة في إدكو.

وذلك بعد توقف دام نحو 3 أشهر نتيجة لأزمة كورونا وانخفاض أسعار الغاز.

وتم الاتفاق على شحن 11 شحنة من الغاز المسال عن طريق الثلاث شركات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. فيما تم الاتفاق على بيع الغاز المسال مقابل 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

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