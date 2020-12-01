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بوتين: لن ألتقي شركات النفط الروسية قبل اجتماع أوبك+

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أوبك بلس

بوتين: لن ألتقي شركات النفط الروسية قبل اجتماع أوبك+

مع تأجيل الاجتماع الحاسم إلى الخميس

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موسكو - رويترز

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قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع شركات النفط الروسية الكبرى قبل اجتماع "أوبك+" الحاسم يوم الخميس.

وأجلت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا المحادثات حول سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس، إذ لا يزال اللاعبون الرئيسيون يختلفون حول حجم النفط الذي يتعين عليهم ضخه في ظل ضعف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك بلس، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها ظهر يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تخفف أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج القائمة بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، لكن مع استمرار الضغوط وسط جائحة كورونا تدرس مجموعة أوبك بلس تمديد التخفيضات الحالية التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا، وتعادل نحو 8% من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021 وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك.

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