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وزير الطاقة الجزائري يبدي تفاؤله بشأن توافق "أوبك+"

أوبك روسيا
مواصلة المشاورات بين أعضاء أوبك+ تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق
أوبك بلس

وزير الطاقة الجزائري يبدي تفاؤله بشأن توافق "أوبك+"

المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق

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الجزائر - رويترز

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قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، لإذاعة حكومية، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل حيال التوصل إلى توافق على تمديد اتفاق للإنتاج بعد يوم من إلغاء اجتماع لـ"أوبك+".

وأضاف الوزير أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق.

وأفاد العطار أنه جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن توافق يراعي الطلب على النفط والسوق.

وأجلت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا المحادثات حول سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس، إذ لا يزال اللاعبون الرئيسيون يختلفون حول حجم النفط الذي يتعين عليهم ضخه في ظل ضعف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك بلس، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها ظهر يوم الثلاثاء.

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