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متوسط سعر خام دبي يرتفع في نوفمبر إلى 43.394 دولار للبرميل

نفط - دبي
منشأة نفطية في دبي
النفط

متوسط سعر خام دبي يرتفع في نوفمبر إلى 43.394 دولار للبرميل

وفقا لمصادر

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سنغافورة- رويترز

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قال مصدران بسوق النفط اليوم الثلاثاء، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في نوفمبر تشرين الثاني إلى 43.394 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس آب.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

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