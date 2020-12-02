ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بينما تترقب السوق اتفاقا من المنتجين، يتوقع متعاملون عديدون أن يتضمن استمرار كبح الإمدادات، بينما أعطت موافقة بريطانيا على لقاح للوقاية من كوفيد-19 أملا جديدا في تعافي الطلب، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

كانت الأسعار تقوضت في وقت سابق بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط بالولايات المتحدة وحالة عدم التيقن التي أشاعها تأجيل أوبك وحلفائها اجتماعا رسميا للبت في زيادة الإنتاج من يناير يومين.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 47.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.8% مسجلا 44.91 دولار.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز كانت لانخفاض 2.4 مليون برميل.

أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار مجموعة أوبك+، المحادثات بخصوص سياسة الإنتاج في العام القادم إلى غد الخميس من أمس الثلاثاء، بحسب مصادر.

طبقت المجموعة هذا العام تخفيضات إنتاج بلغت 7.7 مليون برميل يوميا في ظل تأثر الطلب على الوقود بجائحة فيروس كورونا.



وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد تلك التخفيضات إلى الربع الأول من 2021 وسط طفرات في إصابات كوفيد-19.

هبط مخزونات خام النفط في أميركا 679 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، إلى 488 مليون برميل، وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 317 ألف برميل الأسبوع الماضي.



انخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 251 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وهبط معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 0.5 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأميركية 3.5 مليون برميل إلى 233.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 2.4 مليون برميل.



وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل إلى 145.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 209 آلاف برميل.



تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 454 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.